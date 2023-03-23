Доплати можуть повернути

Найближчим часом усім військовослужбовцям можуть повернути 30 тисяч доплати до зарплати, яку на початку 2023 року скасували. Даний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді.

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Крім того, автор законопроєкту пропонує повернути доплати не тільки військовим, але й поліцейським та рятувальникам, які несуть службу в тилу.

Основним завданням цього законопроєкту є забезпечення високої мотивації та належного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок щодо захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України,

– пояснюють у записці до законопроєкту.

Нагадаємо, що 30 тисяч гривень доплат залишили тільки тим військовим, які виконують бойові завдання. Відтак мінімальна зарплата у ЗСУ становить 20 100 гривень, замість 13 тисяч гривень. Але таке підвищення не може компенсувати втрати 30-тисячної доплати. Крім того, в армії негативно сприйняли зниження виплат, адже це підриває довіру військових до влади.

Чому скасували виплати

У Міноборони пояснюють, що зміни ввели для того, щоб досягнути справедливості. На другому місці тільки питання заощадження, додає міністр оборони Резніков.

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Як розповідає 24 Каналу юрист Олександр Золотухін у справедливості такого розподілу винагород є певний нюанс.

Олександр Золотухін Юрист, член Національної асоціації адвокатів України Виплати у розмірі 50 тисяч гривень надаються не лише у випадку виконання бойових завдань, а можуть також бути закріплені за певним управлінням. Тобто, військовий може, наприклад, проходити службу у Києві, але при цьому отримувати додаткову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. У цей момент інші військові можуть бути значно ближче до фронту і при цьому отримувати лише базову зарплатню.

Що стосується виплат в 30 тисяч гривень, то вони надаються тим бійцям, які проходять службу на територіях, включених до районів ведення бойових дій, які щомісяця визначає Головнокомандувач. Тобто, ті військові, які живуть в польових умовах, але не на територіях, що офіційно є зонами бойових дій, не отримують винагороди.