Доплаты могут вернуть

В ближайшее время всем военнослужащим могут вернуть 30 тысяч доплат к зарплате, которую в начале 2023 года отменили. Данный законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Кроме того, автор законопроекта предлагает вернуть доплаты не только военным, но и полицейским и спасателям, несущим службу в тылу.

Основной задачей этого законопроекта является обеспечение высокой мотивации и надлежащего уровня оплаты труда лиц, исполняющих обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины,

– объясняют в записке к законопроекту.

Напомним, что 30 тысяч гривен доплат оставили только военным, которые выполняют боевые задания. Следовательно, минимальная зарплата в ВСУ составляет 20 100 гривен, вместо 13 тысяч гривен. Но такое повышение не может компенсировать потери 30-тысячной доплаты. Кроме того, в армии отрицательно восприняли снижение выплат, ведь это подрывает доверие военных к власти.

Почему отменили выплаты

В Минобороны объясняют, что изменения ввели для того, чтобы добиться справедливости. На втором месте только вопрос сбережения, добавляет министр обороны Резников.

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Как рассказывает 24 Каналу юрист Александр Золотухин в справедливости такого распределения вознаграждений есть определенный нюанс.

Александр Золотухин Юрист, член Национальной ассоциации адвокатов Украины Выплаты в размере 50 тысяч гривен предоставляются не только в случае выполнения боевых задач, но могут также быть закреплены за определенным управлением. То есть военный может, например, проходить службу в Киеве, но при этом получать дополнительное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. В этот момент другие военные могут быть гораздо ближе к фронту и при этом получать только базовую заработную плату.

Что касается выплат в 30 тысяч гривен, то они предоставляются тем бойцам, которые проходят службу на территориях, включенных в районы ведения боевых действий, которые ежемесячно определяет Главнокомандующий. То есть те военные, которые живут в полевых условиях, но не на территориях, которые официально являются зонами боевых действий, не получают вознаграждения.