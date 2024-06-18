Получат повышение, но не все: кто из пенсионеров останется без надбавки в июле

Некоторые пенсионеры получат увеличенную пенсию уже в следующем месяце. Однако, это касается только определенной группы лиц и в том случае, если они подпадают под выдвинутые требования.

Кому повысят пенсии, а кому – нет

В июле не предвидится существенного увеличения пенсионных выплат. Однако пенсии вырастут у тех лиц, которые имеют право на возрастную надбавку. Она добавляется к пенсии автоматически, а ее размер прямо зависит от возраста лица.

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Однако повезет в этом месяце не всем: для тех лиц, у кого выплаты превышают 10 340, 35 гривен, надбавка не предусмотрена. А, следовательно, дополнительные средства на карту не зачислятся.

Таким образом, дополнительные средства получат:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получают дополнительно 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такая надбавка не суммируется, она лишь увеличивается со временем. Например, в 76 лет пенсионер получает 456 гривен, а не 300 + 456 гривен.

Какие актуальные размеры пенсионных выплат в Украине

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 5 743,27 гривны. В то же время минимальная пенсия в Украине составляет 2 361 гривну для пенсионеров без необходимого страхового стажа и 2725 гривен для пенсионеров, которые достигли 65-летнего возраста и не успели приобрести достаточный страховой стаж.

Максимальная пенсионная выплата в Украине составляет23 610 гривен.