Более 10 тысяч гривен: какую получают пенсию люди с инвалидностью ІІ группы

Размер пенсий у людей с инвалидностью II группы может кардинально варьироваться в связи с обстоятельствами, которые привели к такой ситуации. Выплаты могут варьироваться от 2 до 10 тысяч гривен

Какую пенсию получают люди с инвалидностью II группы

Размер таких пенсий может сильно варьироваться, например "страховая" пенсия составляет 90% от выплат по возрасту, а минимальная сумма для работающих людей этой группы – 2 093 гривны (неработающих – 2 100 гривен).

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Например, для военных все зависит от размера денежного довольствия конкретного лица и причин инвалидности. То есть ситуация такова:

те, кто получил инвалидность в результате войны – 80% сумм денежного довольствия (минимум – 10 988,25 гривны);

другим военным с инвалидностью – 60% сумм денежного довольствия;

В Украине не запланировано проведение перерасчета пенсий по инвалидности до конца 2023 года – они уже были проиндексированы в марте. В целом же эти выплаты назначаются при страховом стаже от 1 до 15 лет.

Для "чернобыльцев" выплаты тоже разнятся:

Люди с инвалидностью, наступившей из-за катастрофы ЧАЭС – 5 472 гривны (минимум);

Участники ликвидации крушения – 10 700,97 гривны.

Пенсионеров ждет большая доплата в августе

В День Независимости Украины для определенных категорий пенсионеров предусмотрены большие доплаты. Однако точно не известно, каким будет размер выплат, но вероятно не меньше, чем в 2021 году.

Выплаты получат следующие лица: