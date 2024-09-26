В сентябре ПФУ сократил выплату пенсий украинцам
26 сентября 2024, 15:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
Пенсионный фонд завершил финансировать пенсии для украинцев за сентябрь этого года. На эти цели выделили почти 63 миллиарда гривен.
Пенсии в сентябре
ПФУ сократил финансирование пенсий в сентябре, потому что в августе сумма была несколько больше – 63,5 миллиарда гривен.
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Ранее тенденция была такая:
- июль – 62,4 миллиарда гривен,
- июнь – 62,3 миллиарда гривен,
- май – 60,9 миллиарда гривен,
- апрель – 60,5 миллиардов гривен.
Напомним! Согласно бюджету 2025 года, бюджет ПФУ будет бездефицитным. То есть на пенсии деньги будут.