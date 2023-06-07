Какую пенсию получат работающие пенсионеры в июне

7 июня 2023, 10:51
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На пенсии

В июне пенсионеры, которые продолжают работать, получат доплаты сразу за три месяца – в связи с апрельским перерасчетом. Их размер для каждого рассчитывается индивидуально.

За какие месяцы будут доплаты

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам произвели еще 1 апреля. Однако доплаты они получат только в июне.

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Соответственно, такие пенсионеры получат "дополнительные" деньги сразу за три месяца:

  • апрель;
  • май;
  • июнь.
Важно! Доплаты задержали из-за опоздания поступления информации в Пенсионный фонд.

Какой будет доплата

Размер повышения для каждого рассчитывается индивидуально. Он зависит от двух факторов:

  • стажа;
  • зарплаты.

Таким образом, отмечается, по словам директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елены Охрименко, доплата может составлять как 100 гривен, так и 1000–1200 гривен.

Обратите внимание! В апреле пересчитали выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.

Когда будет индексация

Следующий этап повышения пенсий состоится с 1 июля. Индексация охватит ряд категорий украинцев:

  • госслужащих;
  • ученых;
  • работников органов местного самоуправления

При этом 4 категориям украинцев пенсии не будут индексировать – как не делали этого и во время первого этапа в марте. Это:

  • работающие пенсионеры, имеющие недостаточный страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых составляет менее 2 100 гривен;
  • бывшие работники прокуратуры;
  • те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
  • получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).
Напомним! Индексация касалась основной пенсии без прибавок. Теперь средний размер выплат составляет 5 219,69 гривны, тогда как раньше он был на уровне 4 622,59 гривны.
Автор: Роман Костюченко