Какую пенсию получат работающие пенсионеры в июне
Источник:На пенсии
В июне пенсионеры, которые продолжают работать, получат доплаты сразу за три месяца – в связи с апрельским перерасчетом. Их размер для каждого рассчитывается индивидуально.
За какие месяцы будут доплаты
Перерасчет пенсий работающим пенсионерам произвели еще 1 апреля. Однако доплаты они получат только в июне.
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Соответственно, такие пенсионеры получат "дополнительные" деньги сразу за три месяца:
- апрель;
- май;
- июнь.
Какой будет доплата
Размер повышения для каждого рассчитывается индивидуально. Он зависит от двух факторов:
- стажа;
- зарплаты.
Таким образом, отмечается, по словам директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елены Охрименко, доплата может составлять как 100 гривен, так и 1000–1200 гривен.Обратите внимание! В апреле пересчитали выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.
Когда будет индексация
Следующий этап повышения пенсий состоится с 1 июля. Индексация охватит ряд категорий украинцев:
- госслужащих;
- ученых;
- работников органов местного самоуправления
При этом 4 категориям украинцев пенсии не будут индексировать – как не делали этого и во время первого этапа в марте. Это:
- работающие пенсионеры, имеющие недостаточный страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых составляет менее 2 100 гривен;
- бывшие работники прокуратуры;
- те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;
- получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).