Какую пенсию получат работающие пенсионеры в июне

В июне пенсионеры, которые продолжают работать, получат доплаты сразу за три месяца – в связи с апрельским перерасчетом. Их размер для каждого рассчитывается индивидуально.

За какие месяцы будут доплаты

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам произвели еще 1 апреля. Однако доплаты они получат только в июне.

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Соответственно, такие пенсионеры получат "дополнительные" деньги сразу за три месяца:

апрель;

май;

июнь.

Какой будет доплата

Доплаты задержали из-за опоздания поступления информации в Пенсионный фонд.

Размер повышения для каждого рассчитывается индивидуально. Он зависит от двух факторов:

стажа;

зарплаты.

Таким образом, отмечается, по словам директора Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елены Охрименко, доплата может составлять как 100 гривен, так и 1000–1200 гривен.

Когда будет индексация

В апреле пересчитали выплаты для лиц, которые до сих пор работают, имеют не менее 35 лет стажа и получали выплаты в размере не менее 7 000 гривен.

Следующий этап повышения пенсий состоится с 1 июля. Индексация охватит ряд категорий украинцев:

госслужащих;

ученых;

работников органов местного самоуправления

При этом 4 категориям украинцев пенсии не будут индексировать – как не делали этого и во время первого этапа в марте. Это:

работающие пенсионеры, имеющие недостаточный страховой стаж, а расчетный размер пенсий которых составляет менее 2 100 гривен;

бывшие работники прокуратуры;

те, чьи пенсии превышают максимально установленный законом размер в 20 930 гривен;

получающие ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, судьи).

Индексация касалась основной пенсии без прибавок. Теперь средний размер выплат составляет 5 219,69 гривны, тогда как раньше он был на уровне 4 622,59 гривны.