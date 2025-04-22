Пенсии военным в Украине: какие изменения готовит правительство

В Украине самая большая категория "специальных" пенсионеров, то есть кадровых военных. И абсолютное большинство этих людей не было участниками в военных действиях, тогда как мобилизованные военные фактически будут получать такие же пенсии, как и обычные украинцы.

Пенсии военным в Украине

В частности из 810 тысяч людей, которые получают пенсии по специальным законам, около 396 тысяч – это военные, пишет 24 Канал со ссылкой на министра соцполитики Оксаны Жолнович.

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Из них только 94 тысячи человек принимали участие в защите Родины с 2014 года и имеют статус ветерана войны (УБД, лицо с инвалидностью вследствие войны и т.д.). В то же время речь идет не только Вооруженные силы, а еще и о Нацгвардии, СБУ, пограничников, разведку и членов семей погибших.

Все, кто сейчас служит и получает боевые надбавки, платят с них взносы, и это повлияет на их будущую пенсию. В 2025 году государство даже расширило максимальную базу для начисления взноса – чтобы люди могли "накопить" большую пенсию со своей зарплаты,

– отметила Жолнович.

Как государство планирует улучшить ситуацию с военными пенсиями

Согласно словам министра, для усиления справедливости в пенсионном обеспечении, Минсоцполитики работает над несколькими важными вещами. Например, речь идет о законопроектах по накопительной системе и новой формуле расчета пенсии. Именно они позволят привязать размер пенсии к реальному стажу и зарплате.

Во-вторых, мы готовим определенные законодательные решения о совершенствовании пенсионного обеспечения для тех военнослужащих (в частности действующих), которые стали на защиту Родины, одновременно не являются кадровыми военными,

– сообщила Оксана Жолнович.

Обратите внимание! Таким образом государство может поблагодарить военнослужащих после демобилизации не только словами, но и через "отдельную, более достойную поддержку в старости".