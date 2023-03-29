Выросли на 20%: в Кабмине озвучили главные размеры пенсий

Еще в начале марта украинским пенсионерам стали начислять новые пенсии с учетом индексации. Ее уровень в этом году составил 19,7%.

Итоги индексации в марте

В этом году украинские пенсии после индексации выросли почти на 20%. Это коснулось более 10,5 миллионов человек.

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Как рассказал Денис Шмигаль, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине, провели уже вторую индексацию пенсионных выплат во время полномасштабной войны.

Средний размер повышения составил около 600 гривен.

А средний размер пенсии составил 5 200 гривен.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому нашли ресурсы, проиндексировали пенсии, продлили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается.

Другие повышения выплат

Повышение выплат произошло еще и для военных пенсионеров и ликвидаторов Чернобыльской аварии на ЧАЭС.

К слову, в апреле состоится автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев.

Дополнительные доплаты по возрасту, которые в свое время инициировал Владимир Зеленский, также остаются в силе.

Обратите внимание, что средний размер повышения для этих категорий

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Почему размеры индексации не всех устроили

В марте многие категории пенсионеров получили новые суммы пенсий в результате индексации, однако кто получил слишком малую сумму, а кто вообще ничего.

Есть жалоба от пенсионера, что ему прибавили всего 100 гривен, хотя он имеет ІІ группу инвалидности в результате Чернобыльской катастрофы. Важно добавить, что пенсия была назначена в 2021 году, и она составляет 2 700 гривен со стажем в 31 год.

Впрочем, пенсии, назначенные в 2021 и 2022 годах, – уже с учетом более современной заработной платы, поэтому после индексации их увеличили только на 100 гривен. И даже несмотря на то, что у пенсионера статус пострадавшего в результате катастрофы на ЧАЭС, ему не подняли пенсию из-за того, что индексация касается только основы пенсии, без каких-либо других доплат.