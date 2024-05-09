Могут ли пенсионеры за рубежом получать украинские выплаты

Пенсионеры, которые выехали из Украины, могут продолжать получать пенсию за рубежом. Выплаты будут поступать на их банковские карты так же как и до выезда.

Как поступают выплаты за рубежом

Если выплаты ранее осуществлялись через Укрпочту или почтальона, то после выезда пенсионерам нужно будет изменить способ получения пенсии на банковскую карточку.

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Чтобы перевести почтовые переводы на банковские для получения пенсии, пенсионерам нужно предоставить:

Электронную копию паспорта гражданина Украины;

Идентификационный код (ИНН);

Банковскую карту и копию полных реквизитов к ней (IBAN).

Изменение реквизитов оплаты

Войти на сайт Пенсионного фонда Украины в личный кабинет, используя электронную подпись, Дія.Підпис или Bank ID. В меню слева выбрать раздел "Пенсионерам". Кликнуть на "Внесение изменений в электронное пенсионное дело". Выбрать "Заявление на изменение способа выплаты". Заполнить все необходимые поля в форме. Добавить сканированные копии необходимых документов. Сформировать заявление, подписать его электронной подписью и нажать "Отправить".

Украинцы, которые имеют статус беженца и живут за границей, могут восстановить выплаты, отправив по почте заявление в соответствующий украинский орган. Важно приложить к заявлению следующие документы:

Копии паспорта;

Документы, которые подтверждают предоставление временной защиты или статуса беженца, а также документ о регистрации места временного проживания с переводом на соответствующий язык;

Оригинал документа, который подтверждает, что лицо является живым.

! Все документы должны быть заверены в представительстве Украины в стране пребывания или местным нотариусом.