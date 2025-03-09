Как украинцам получать пенсию в размере 10 тысяч гривен

Украинцы могут влиять на размер своей будущей пенсии. Для этого нужно учитывать собственные страховой стаж и уровень заработной платы.

Как украинцу получать пенсию 10 тысяч гривен

Таким образом можно получать пенсию в размере 10 тысяч гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Пенсионная система в Украине предоставляет возможность индивидуально рассчитать будущие пенсионные выплаты. Эти суммы зависят от уровня заработной платы и страхового стажа, но при этом учитывается средняя зарплата по стране за три года, предшествующих выходу на пенсию.

Формула расчета пенсии имеет следующий вид: СЗП x ИКЗ x КС, где аббревиатуры означают:

СЗП - средняя зарплата в стране;

ИКЗ - индивидуальный коэффициент зарплаты;

КС - коэффициент стажа (один год равен 1%).

Таким образом для получения пенсии в размере 10 тысяч гривен необходимо иметь высокий официальный доход и стаж не менее 33-35 лет.

Пример подобного расчета:

средняя зарплата в стране: условно - 15 тысяч гривен;

индивидуальный коэффициент зарплаты: 2;

коэффициент стажа 0,33.

Обратите внимание! То есть 15 тысяч гривен ×2 x 0,33 = 10 тысяч гривен.