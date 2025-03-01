Какая будет пенсия с 21 годом стажа

Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году составляет 32 года, передает 24 Канал.

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Если человек имеет только 21 год стажа, он сможет выйти на пенсию не в 60, а в 63 или даже в 65 лет. Размер пенсии при этом будет рассчитываться по стандартной формуле:

Пенсия = Средняя заработная плата × Индивидуальный коэффициент заработка × Коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа при 21 году работы будет составлять 0,21 (поскольку за каждый год начисляется 1%).

Если средняя зарплата по стране составляет, например, 20 000 гривен, а индивидуальный коэффициент заработка равен 1, то ориентировочный размер пенсии будет:

20 000 × 1 × 0,21 = 4 200 гривен.

Обратите внимание! В случае, если расчетный размер пенсии меньше минимальной пенсии, человек получит именно минимальную выплату, которая сейчас составляет прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (в 2025 году - около 2 361 гривна).