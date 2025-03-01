Яка буде пенсія з 21 роком стажу

Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році становить 32 роки, передає 24 Канал.

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Якщо особа має лише 21 рік стажу, вона зможе вийти на пенсію не у 60, а у 63 або навіть у 65 років. Розмір пенсії при цьому розраховуватиметься за стандартною формулою:

Пенсія = Середня заробітна плата × Індивідуальний коефіцієнт заробітку × Коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу при 21 році роботи складатиме 0,21 (оскільки за кожен рік нараховується 1%).

Якщо середня зарплата по країні складає, наприклад, 20 000 гривень, а індивідуальний коефіцієнт заробітку дорівнює 1, то орієнтовний розмір пенсії буде:

20 000 × 1 × 0,21 = 4 200 гривень.

Зауважте! У випадку, якщо розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну пенсію, людина отримає саме мінімальну виплату, яка наразі складає прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році — близько 2 361 гривня).