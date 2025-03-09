Як українцю отримувати пенсію 10 тисяч гривень

Таким чином можна отримувати пенсію в розмірі 10 тисяч гривень, пише 24 Канал з посиланням на закон №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Пенсійна система в Україні надає можливість індивідуально розрахувати майбутні пенсійні виплати. Ці суми залежать від рівня заробітної плати та страхового стажу, але при цьому враховується середня зарплата по країні за три роки, що передують виходу на пенсію.

Формула розрахунку пенсії має такий вигляд: СЗП x ІКЗ x КС, де абревіатури означають:

СЗП — середня зарплата в країні;

ІКЗ — індивідуальний коефіцієнт зарплати;

КС — коефіцієнт стажу (один рік дорівнює 1%).

Таким чином для отримання пенсії у розмірі 10 тисяч гривень необхідно мати високий офіційний дохід та стаж не менше 33-35 років.

Приклад подібного розрахунку:

середня зарплата в країні: умовно — 15 тисяч гривень;

індивідуальний коефіцієнт зарплати: 2;

коефіцієнт стажу 0,33.

Зверніть увагу! Тобто 15 тисяч гривень ×2 x 0,33 = 10 тисяч гривень.