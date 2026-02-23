Пенсия 10 тысяч гривен: кто из украинцев имеет на нее право

В Украине размер пенсионной выплаты зависит не только от возраста, но и от страхового стажа. Речь идет о периоде, в течение которого лицо подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы.

От чего зависит размер пенсии?

Они должны быть не менее, чем минимальный страховой взнос, о чем говорится на сайте Главного управления Государственной налоговой службы.

Читайте также Работающие пенсионеры в зоне риска: будет ли для них специальное повышение в марте

Сейчас в стране предусмотрена возможность выхода на пенсию в 60, 63 или 65 лет. Однако страховой стаж играет не менее важную роль.

С 1 января 2026 года для выхода на пенсию:

в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – не менее 23 лет;

в 65 лет - не менее 15 лет.

В то же время для людей, достигших пенсионного возраста в 2025 году, но обратились за назначением пенсии в 2026 – необходимый страховой стаж все еще составляет 32 года. Это объяснили в Пенсионном фонде.

Кто может получить пенсию в размере 10 тысяч гривен?

Так размер выплаты определяется по формуле: П = Зп х Кс, где:

П – это размер пенсии;

Зп – заработная плата, из которой исчисляется пенсия;

Кс – коэффициент страхового стажа.

Если человек имеет стаж в 25 лет, и получал зарплату в сумме и получал зарплату в сумме 40 тысяч гривен, то он сможет получить пенсию 10 тысяч гривен.

Как это высчитывается? Для начала 25 лет стажа следует умножить на 1%. Это равно 0,25 зарплаты.

Обратите внимание! Когда же человек имел зарплату 40 тысяч гривен, то ее необходимо умножить на коэффициент: 40 000 × 0,25. А 25% от 40 тысяч гривен – это как раз 10 тысяч гривен.

Что еще следует знать пенсионерам?

Некоторые лица в Украине имеют право на тройной стаж. Он применяется для людей, которые работали или служили в особо сложных или опасных условиях.

Также украинцы могут получить дополнительные выплаты за сверхурочный стаж. Доплата определяется индивидуально.