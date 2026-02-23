Пенсія 10 тисяч гривень: хто з українців має на неї право

В Україні розмір пенсійної виплати залежить не тільки від віку, але й ід страхового стажу. Мова йде про період, протягом якого особа підлягає обов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески.

Від чого залежить розмір пенсії?

Вони повинні бути не менше, ніж мінімальний страховий внесок, про що йдеться на сайті Головного управління Державної податкової служби.

Наразі в країні передбачена можливість виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років. Однак страховий стаж відіграє не менш важливу роль.

З 1 січня 2026 року для виходу на пенсію:

у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу;

у 63 роки – не менше 23 років;

у 65 років — щонайменше 15 років.

Водночас для людей, які досягли пенсійного віку у 2025 році, але звернулися за призначенням пенсії у 2026 – необхідний страховий стаж все ще становить 32 роки. Це пояснили у Пенсійному фонді.

Хто може отримати пенсію у розмірі 10 тисяч гривень?

Так розмір виплати визначається за формулою: П = Зп х Кс, де:

П – це розмір пенсії;

Зп – заробітна плата, з якої обчислюється пенсія;

Кс – коефіцієнт страхового стажу.

Якщо людина має стаж у 25 років, та отримувала зарплату у сумі 40 тисяч гривень, то вона зможе отримати пенсію 10 тисяч гривень.

Як це вираховується? Для початку 25 років стажу слід помножити на 1%. Це дорівнює 0,25 зарплати.

Зверніть увагу! Коли ж людина мала зарплату 40 тисяч гривень, то її необхідно помножити на коефіцієнт: 40 000 × 0,25. А 25% від 40 тисяч гривень – це якраз 10 тисяч гривень.

Що ще слід знати пенсіонерам?

Деякі особи в Україні мають право на потрійний стаж. Він застосовується для людей, які працювали або служили в особливо складних або небезпечних умовах.

Також українці можуть отримати додаткові виплати за понаднормовий стаж. Доплата визначається індивідуально.