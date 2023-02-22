В несколько кликов: как оформить пенсию онлайн в Дии

В Украине пенсионеры могут оформить выплаты онлайн не выходя из дома с помощью приложения Дия. Как это сделать в несколько кликов и что для этого нужно, рассказываем дальше.

Шаг первый – авторизация

Для того чтобы оформить пенсию онлайн или вообще воспользоваться любыми услугами приложения Дия, нужно сначала авторизоваться и дать согласие на передачу и обработку персональных данных.

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Авторизоваться в Дии можно с помощью:

банка,

Дия.Подпись,

файлового или аппаратного ключа

Подайте документы

После того как вы авторизовались, вам нужно будет заполнить необходимые данные, добавить нужные отсканированные документы и подписать заявление с помощью Дии. Подписью или КЭП. Пошагово это будет выглядеть следующим образом:

в разделе услуги найдите подразделение пенсии, льготы и пособие и выберите пункт назначения пенсии;

заполните анкетные данные, указав в каком виде вы хотите получить информацию (СМС или по электронному адресу), место жительства и, являетесь ли вы лицом с инвалидностью;

выбрать вид пенсии и способы выплаты;

заполните информацию о трудовом стаже и уходе за детьми или нетрудоспособными лицами, а также внесите дополнительную информацию, влияющую на расчет пенсии;

загрузите скан-копии документов (паспорт и справку о присвоении идентификационного кода);

подпишите заявление электронной подписью, или КЭП.

Как понять, назначили ли вам пенсию

Как только решение о назначении пенсии будет принято, на вашу электронную почту поступит уведомление. Загрузить и распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе услуги, нажав "полученные документы".

Также вы можете отправиться на пенсию в автономном режиме. Для этого вам нужно будет подать документы по назначению пенсии в сервисном центре ПФУ. Это можно будет сделать лично или через официального представителя по доверенности. Однако заметим, что такое заявление вы сможете подать не раньше месяца за достижение им пенсионного возраста.

Ваша заявка онлайн будет прорабатываться до 10 дней, а процесс подачи на пенсию через Дию займет до 60 минут. Что касается стоимости услуги, то она полностью бесплатна.