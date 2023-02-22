В несколько кликов: как оформить пенсию онлайн в Дии
В Украине пенсионеры могут оформить выплаты онлайн не выходя из дома с помощью приложения Дия. Как это сделать в несколько кликов и что для этого нужно, рассказываем дальше.
Шаг первый – авторизация
Для того чтобы оформить пенсию онлайн или вообще воспользоваться любыми услугами приложения Дия, нужно сначала авторизоваться и дать согласие на передачу и обработку персональных данных.
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Авторизоваться в Дии можно с помощью:
- банка,
- Дия.Подпись,
- файлового или аппаратного ключа
Подайте документы
После того как вы авторизовались, вам нужно будет заполнить необходимые данные, добавить нужные отсканированные документы и подписать заявление с помощью Дии. Подписью или КЭП. Пошагово это будет выглядеть следующим образом:
- в разделе услуги найдите подразделение пенсии, льготы и пособие и выберите пункт назначения пенсии;
- заполните анкетные данные, указав в каком виде вы хотите получить информацию (СМС или по электронному адресу), место жительства и, являетесь ли вы лицом с инвалидностью;
- выбрать вид пенсии и способы выплаты;
- заполните информацию о трудовом стаже и уходе за детьми или нетрудоспособными лицами, а также внесите дополнительную информацию, влияющую на расчет пенсии;
- загрузите скан-копии документов (паспорт и справку о присвоении идентификационного кода);
- подпишите заявление электронной подписью, или КЭП.
Как понять, назначили ли вам пенсию
Как только решение о назначении пенсии будет принято, на вашу электронную почту поступит уведомление. Загрузить и распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе услуги, нажав "полученные документы".
Также вы можете отправиться на пенсию в автономном режиме. Для этого вам нужно будет подать документы по назначению пенсии в сервисном центре ПФУ. Это можно будет сделать лично или через официального представителя по доверенности. Однако заметим, что такое заявление вы сможете подать не раньше месяца за достижение им пенсионного возраста.