Если выплаты не устраивают: как увеличить размер пенсии

Власти планируют ввести бальную систему исчисления пенсий, которая имеет целью увеличить выплаты украинцев на 15-20%. Однако есть 4 способа, которые помогут получать больше денег уже сейчас.

Как увеличить пенсию

Специалисты АО "Юридической компании "АРЕС", объяснили, что размер пенсии можно увеличить уже сейчас. Для этого есть 4 способа:

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Подать справки о зарплате за 5 лет до 30 июня 2000 года

Сейчас пенсии исчисляются исходя из зарплаты после 1 июля 2000 года. Однако, если выплаты лица были достаточно большими до этого периода, она может подать документы, подтверждающие ее доход за период 60 месяцев до указанной даты.

Благодаря такой заработной плате может повыситься общий показатель коэффициента заработной платы лица, а следовательно, и повыситься пенсия,

– сообщила юрист Владислав Зайцев.

Зачислить периоды рабочего стажа

Иногда, из-за ненадлежащего заполнения трудовой книжки, определенные периоды работы пенсионера не засчитываются в общий стаж. Это конечно же влияет на выплаты лица. Если такая ситуация сложилась, ее можно решить двумя способами.

Первый – подать уточняющую справку с предприятия, где лицо работало. Второй – обратиться в суд с требованием обязать Пенсионный фонд зачислить соответствующие периоды работы в стаж,

– пояснил юрист.

Перейти на другой вид пенсии

Некоторые пенсионеры имеют право на одну из видов пенсий (по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца). В любой момент лицо может изменить пенсию на более выгодную, но для этого надо обратиться в ПФУ. К слову при переходе регулятор должен применять новый показатель средней зарплаты за три предыдущих года.

Судиться с ПФУ

Этот способ стоит использовать, когда права пенсионера действительно нарушили в учреждении. Причины бывают разные – неправильно посчитали выплаты, не провели перерасчет пенсии по новым справкам о денежном обеспечении и тому подобное. Однако стоит помнить, что судебные процессы требуют финансовых затрат.