Пенсия украинца зависит от нескольких факторов. Рассчитать ее приблизительный размер поможет формула ПФУ или Пенсионный калькулятор.

Какие условия для выхода на пенсию?

Выйти на пенсию можно в разном возрасте, в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Кто может получить минимальную пенсию более 16 тысяч гривен

Условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Если же украинец достиг 65 лет и ему не хватает нескольких лет страхового стажа – его можно докупить. В противном случае придется оформить социальную помощь вместо пенсии.

Что такое социальная помощь? Социальная помощь – одна из разновидностей выплат, который назначают вместо пенсии после 65 лет. Оформить социальную пенсию можно, если позволяет совокупный доход семьи. В этом году ее размер составляет 2 361 гривну – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Какая формула для расчета пенсии?

Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

В целом ПФУ имеет стандартную формулу для расчета: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Для расчета коэффициента берется количество месяцев стажа и стандартный процент оценки стажа, и в результате должен получиться коэффициент, на который умножат средний доход при расчете пенсии.

Заметьте! Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа

Какая минимальная и максимальная пенсия в Украине?