Как самостоятельно рассчитать размер пенсии за несколько шагов
- Условия выхода на пенсию в Украине зависят от возраста и количества страхового стажа, с возможностью докупки стажа при недостатке.
- Размер пенсии рассчитывается по формуле, которая учитывает заработную плату и коэффициент страхового стажа, с ограничением максимального коэффициента 0,75.
Пенсия украинца зависит от нескольких факторов. Рассчитать ее приблизительный размер поможет формула ПФУ или Пенсионный калькулятор.
Какие условия для выхода на пенсию?
Выйти на пенсию можно в разном возрасте, в зависимости от приобретенного стажа, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Условия для выхода на пенсию следующие:
- 60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
- 63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
- 65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Если же украинец достиг 65 лет и ему не хватает нескольких лет страхового стажа – его можно докупить. В противном случае придется оформить социальную помощь вместо пенсии.
Что такое социальная помощь?
Социальная помощь – одна из разновидностей выплат, который назначают вместо пенсии после 65 лет. Оформить социальную пенсию можно, если позволяет совокупный доход семьи. В этом году ее размер составляет 2 361 гривну – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.
Какая формула для расчета пенсии?
Размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
В целом ПФУ имеет стандартную формулу для расчета: Пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа. Для расчета коэффициента берется количество месяцев стажа и стандартный процент оценки стажа, и в результате должен получиться коэффициент, на который умножат средний доход при расчете пенсии.
Заметьте! Коэффициент страхового стажа не может превышать 0,75, а с учетом подземного стажа
Какая минимальная и максимальная пенсия в Украине?
- Минимальная пенсия в Украине – 2 361 гривна. Она будет расти до 2028 года вместе с прожиточным минимумом.
- Максимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен и не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.
- По состоянию на 1 июля текущего года средняя пенсия составляла 153 доллара (примерно 6 391 гривна). О росте среднего размера пенсии в частности свидетельствует уменьшение доли лиц, которым выплачивают наименьшие пенсии.