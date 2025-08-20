Пенсія українця залежить від кількох факторів. Розрахувати її приблизний розмір допоможе формула ПФУ чи Пенсійний калькулятор.

Які умови для виходу на пенсію?

Вийти на пенсію можна у різному віці, залежно від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Хто може отримати мінімальну пенсію більш як 16 тисяч гривень

Умови для виходу на пенсію наступні:

60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;

63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;

65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Якщо ж українець досягнув 65 років та йому не вистачає кількох років страхового стажу – його можна докупити. В інакшому випадку доведеться оформити соціальну допомогу замість пенсії.

Що таке соціальна допомога? Соціальна допомога – один з різновидів виплат, який призначають замість пенсії після 65 років. Оформити соціальну пенсію можна, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Цьогоріч її розмір становить 2 361 гривню – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Яка формула для розрахунку пенсії?

Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Загалом ПФУ має стандартну формулу для розрахунку: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Для розрахунку коефіцієнта береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу, і у результаті має вийти коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.

Зауважте! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу

Яка мінімальна й максимальна пенсія в Україні?