Які умови для виходу на пенсію?
Вийти на пенсію можна у різному віці, залежно від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Умови для виходу на пенсію наступні:
- 60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
- 63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
- 65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Якщо ж українець досягнув 65 років та йому не вистачає кількох років страхового стажу – його можна докупити. В інакшому випадку доведеться оформити соціальну допомогу замість пенсії.
Що таке соціальна допомога?
Соціальна допомога – один з різновидів виплат, який призначають замість пенсії після 65 років. Оформити соціальну пенсію можна, якщо дозволяє сукупний дохід родини. Цьогоріч її розмір становить 2 361 гривню – прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
Яка формула для розрахунку пенсії?
Розмір пенсії за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально і залежить від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
Загалом ПФУ має стандартну формулу для розрахунку: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу. Для розрахунку коефіцієнта береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу, і у результаті має вийти коефіцієнт, на який помножать середній дохід під час розрахунку пенсії.
Зауважте! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу
Яка мінімальна й максимальна пенсія в Україні?
- Мінімальна пенсія в Україні – 2 361 гривня. Вона зростатиме до 2028 року разом з прожитковим мінімумом.
- Максимальна пенсія в Україні у 2025 році становить 23 610 гривень і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.
- Станом на 1 липня поточного року середня пенсія становила 153 долари (приблизно 6 391 гривня). Про зростання середнього розміру пенсії зокрема свідчить зменшення частки осіб, яким виплачують найменші пенсії.