Посчитаем пенсию: сколько будет получать украинец с 21 годом стажа

Украинец, который имеет 21 год стажа, сможет выйти на пенсию после 60 лет. К тому же, размер выплаты будет ниже среднего уровня.

Условия для выхода на пенсию в 2025 году

Право на назначение пенсии по возрасту определяют в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении 60, 63 или 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом году условия выхода на пенсию такие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Какую пенсию будет получать украинец с 21 годом стажа

Размер выплат определяют для каждого пенсионера индивидуально. Он зависит от приобретенного им страхового стажа и полученной зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы. Сейчас пенсию можно вычислить по единой формуле: пенсия = зарплата × коэффициент страхового стажа.

Коэффициент страхового стажа – количество стажа работы, умноженное на величину оценки одного года страхового стажа и разделенное на 12. То есть общее количество лет стажа необходимо умножать на 0,01.

В случае с 21 годом стажа коэффициент получится 0,21. Поэтому если за основу расчета брать среднюю зарплату 19 430 гривен, то 19 340 × 0,21 = 4 080 гривен.

Важно! Размер средней зарплаты за март 2025 года по данным ПФУ составляет 19 430 гривень.