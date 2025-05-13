Как выйти на пенсию без стажа и сколько можно получать

Если человек не набрал необходимого стажа до 60 лет, то может продолжить работать до 65. В случае, когда даже после 65 лет стажа не хватает или его нет, можно рассчитывать на отдельные выплаты от государства.

Как выйти на пенсию без стажа

Люди, которым не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, могут подождать до возраста, когда их стаж будет достаточным, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В этом году условия для выхода на пенсию следующие:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Однако если после 65 лет человек не имеет необходимого стажа или вообще не работал, ему предусмотрена социальная пенсия.

Кто и как может получать социальную пенсию

Помощь от государства предусмотрена для людей, которые имеют страховой стаж меньше 15 лет. В таком случае он может оформить социальную пенсию, если позволяет совокупный доход семьи. В этом году ее размер составляет 2 361 гривна – прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Для получения социальной пенсии можно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов. Подать заявление на получение услуги заявитель может путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Какие документы нужны:

Заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики;

Паспорт гражданина Украины;

Документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

Справка об имеющемся страховом стаже, выдана органами ПФУ;

Декларация о доходах и имущественном состоянии за последние 6 месяцев;

Копия решения о назначении опекуна (для лица, которое признано недееспособным);

Информация о составе семьи лица, которая обратилась за назначением временной помощи.

Важно! Рассмотрение заявления на получение социальной пенсии происходит в течение 30 дней.