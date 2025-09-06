Какой будет пенсия чернобыльцев в 2026 году
- Ликвидаторы аварии на ЧАЭС могут получать пенсии с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет, в зависимости от категории.
- Пенсии по инвалидности для пострадавших от Чернобыльской катастрофы с 2024 года не могут быть ниже установленных минимальных размеров.
В Украине ликвидаторы аварии на ЧАЭС могут получать государственную и дополнительные пенсии. Их размер зависит от категории.
Какие будут пенсии у чернобыльцев?
В частности пенсии по возрасту людям, которые работали или проживали на территориях радиоактивного загрязнения, назначаются с уменьшением пенсионного возраста на 1-13 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также Какая пенсия по инвалидности ждет людей без стажа и кто ее может получить
Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, уменьшается на количество лет уменьшения пенсионного возраста. Однако в итоге страховой стаж не может быть менее 15 лет.
В то же время лицам с инвалидностью, которым установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, пенсии по инвалидности назначаются:
- в размере возмещения фактического ущерба из заработка за работу в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
- из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле).
С 1 марта 2025 года минимальные размеры пенсий по инвалидности не могут быть ниже:
- I группы – 8 839,03 гривен;
- II группы – 7 071,36 гривны;
- III группы и детей с инвалидностью – 5 450,85 гривны.
Обратите внимание! К государственным пенсиям по возрасту или по инвалидности устанавливается дополнительная пенсия, размер которой зависит от принадлежности лица к соответствующей категории пострадавших.
Для лиц с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с 1 марта 2024 года размер минимальной пенсионной выплаты (независимо от закона, согласно которому назначена пенсия) не может быть ниже:
- для лиц с инвалидностью I группы – 14308,46 гривны;
- для лиц с инвалидностью II группы – 11446,77 гривны;
- для лиц с инвалидностью III группы – 8585,08 гривен.
В случае смерти кормильца, который принадлежал к пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, нетрудоспособным членам семьи назначается пенсия в связи с потерей кормильца,
– пишут в ПФУ.
Важно! Если кормилец был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, то размер пенсии в связи с потерей кормильца может исчисляться из заработка, полученного им за работу в зоне отчуждения в 1986–1990 годах, или из заработной платы, определенной из пятикратного размера минимальной заработной платы (исчисленной по формуле).
Какие льготы имеют ликвидаторы ЧАЭС?
- Участники ликвидации аварии на ЧАЭС и других ядерных аварий с первой или второй категорией, лица, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы 1 или 2 категорией, а также люди, которые подверглись радиационному облучению первой или второй категории имеют право на льготы на питание.
- Также льготы для чернобыльцев предусматривают 50% компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива, 100% компенсации приобретения лекарств по рецепту и тому подобное.