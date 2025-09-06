Якою буде пенсія чорнобильців у 2026 році
- Ліквідатори аварії на ЧАЕС можуть отримувати пенсії зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років, залежно від категорії.
- Пенсії по інвалідності для постраждалих від Чорнобильської катастрофи з 2024 року не можуть бути нижчими за встановлені мінімальні розміри.
В Україні ліквідатори аварії на ЧАЕС можуть отримувати державну та додаткові пенсії. Їхній розмір залежить від категорії.
Які будуть пенсії у чорнобильців?
Зокрема пенсії за віком людям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. Однак у підсумку страховий стаж не може бути менш як 15 років.
Водночас особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються:
- в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
З 1 березня 2025 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:
- I групи – 8 839,03 гривень;
- II групи – 7 071,36 гривні;
- III групи та дітей з інвалідністю – 5 450,85 гривні.
Зверніть увагу! До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.
Для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2024 року розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижче:
- для осіб з інвалідністю І групи – 14308,46 гривні;
- для осіб з інвалідністю II групи – 11446,77 гривні;
- для осіб з інвалідністю III групи – 8585,08 гривень.
У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника,
– пишуть у ПФУ.
Важливо! Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, то розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного ним за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).
Які пільги мають ліквідатори ЧАЕС?
- Учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та інших ядерних аварій із першою або другою категорією, особи, постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 або 2 категорією, а також люди, які зазнали радіаційного опромінення першої чи другої категорії мають право на пільги на харчування.
- Також пільги для чорнобильців передбачають 50% компенсації вартості житлово-комунальних послуг, твердого палива, 100% компенсації придбання ліків за рецептом тощо.