В Україні ліквідатори аварії на ЧАЕС можуть отримувати державну та додаткові пенсії. Їхній розмір залежить від категорії.

Які будуть пенсії у чорнобильців?

Зокрема пенсії за віком людям, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 1-13 років, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Тривалість страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку. Однак у підсумку страховий стаж не може бути менш як 15 років.

Водночас особам з інвалідністю, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, пенсії по інвалідності призначаються:

в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках; із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

З 1 березня 2025 року мінімальні розміри пенсій по інвалідності не можуть бути нижчими:

I групи – 8 839,03 гривень; II групи – 7 071,36 гривні; III групи та дітей з інвалідністю – 5 450,85 гривні.

Зверніть увагу! До державних пенсій за віком або по інвалідності встановлюється додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих.

Для осіб з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2024 року розмір мінімальної пенсійної виплати (незалежно від закону, згідно з яким призначено пенсію) не може бути нижче:

для осіб з інвалідністю І групи – 14308,46 гривні; для осіб з інвалідністю II групи – 11446,77 гривні; для осіб з інвалідністю III групи – 8585,08 гривень.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника,

– пишуть у ПФУ.

Важливо! Якщо годувальник був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, то розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника може обчислюватись із заробітку, одержаного ним за роботу в зоні відчуження у 1986–1990 роках, або із заробітної плати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

Які пільги мають ліквідатори ЧАЕС?