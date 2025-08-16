Хто може отримати гроші на харчування?
В Україні право отримувати гроші на харчування мають чорнобильці, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.
Читайте також Як правильно вирахувати розмір пенсії: формула від ПФУ
Зокрема, у 2025 році на виплати на харчування можуть претендувати такі категорії чорнобильців:
- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та інших ядерних аварій із першою або другою категорією;
- особи, постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 або 2 категорією;
- люди, які зазнали радіаційного опромінення першої чи другої категорії.
Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, ЦНАП, місцевої ради або онлайн через "Дію" чи сайт ПФУ з необхідними документами. Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакету документів.
Чи можуть відмовити у виплатах на харчування
Відмовити можуть у разі відсутності документів, зміни місця реєстрації без повідомлення або втрати статусу, що дає право на виплату.