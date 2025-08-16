Хто може отримати гроші на харчування?

В Україні право отримувати гроші на харчування мають чорнобильці, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Читайте також Як правильно вирахувати розмір пенсії: формула від ПФУ

Зокрема, у 2025 році на виплати на харчування можуть претендувати такі категорії чорнобильців:

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС та інших ядерних аварій із першою або другою категорією;

особи, постраждалі від Чорнобильської катастрофи 1 або 2 категорією;

люди, які зазнали радіаційного опромінення першої чи другої категорії.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву до Пенсійного фонду, ЦНАП, місцевої ради або онлайн через "Дію" чи сайт ПФУ з необхідними документами. Виплати призначають протягом 10 днів після подання повного пакету документів.