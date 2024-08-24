Пенсия чернобыльцев: какие выплаты по инвалидности они получают
24 августа 2024, 13:15Читати новину українською
Источник:ПФУ
Лица, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, получают выплаты от государства по инвалидности. Их размер зависит от очень многих факторов.
Пенсия по инвалидности для чернобыльцев
Пенсия для чернобыльцев назначается двумя способами:
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- или в размере возмещения фактического ущерба, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
- или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
Соответственно пенсия для лиц, которые получили увечья или болезни вследствие ЧАЭС не может быть ниже:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Пенсия ликвидаторов
Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные выплаты следующие:
- І группа – 100% размера средней зарплаты в Украине – 13 376,21 гривны;
- ІІ группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).