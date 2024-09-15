Пенсия для авиаработников: какой стаж нужен

Украинцы, которые работали в сфере авиации, могут получать специальную пенсию. Чтобы ее получить, надо специальный стаж и страховой стаж для определения.

Пенсия для авиаработников

В соответствии с Законом Украины № 1788-XII "О пенсионном обеспечении", отдельные категории работников авиационной отрасли, в том числе летно-испытательный состав, имеют право на пенсию за выслугу лет. Это право применяется независимо от ведомственной принадлежности предприятий, учреждений и организаций, где они работают.

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К этим категориям относятся:

работники летного и летно-испытательного состава;

работники, которые осуществляют управление воздушным движением и имеют соответствующее удостоверение;

инженерно-технический состав;

бортпроводники.

В соответствии со статьей 54 Закона Украины № 1788-XII, для каждой категории работников определен специальный стаж и страховой стаж, необходимый для назначения пенсии за выслугу лет. Следует отметить, что период специального стажа, который учитывается для получения права на пенсию за выслугу лет, продолжался только до 11 октября 2017 года, до вступления в силу Закона Украины № 2148-VIII, который вступил в силу 3 октября 2017 года и внес изменения, направленные на повышение пенсий в стране.

Напомним! Эту пенсию выплачивают при увольнении с работы, которая дает право на такую пенсию.

Перечень должностей работников летного состава, перечень должностей и работ инженерно-технического состава авиации, которые дают право на пенсию за выслугу лет можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 № 418.