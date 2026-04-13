Пенсионные выплаты чернобыльцам: что следует знать украинцам в 2026 году

Украинское правительство предусматривает помощь для чернобыльцев. В частности законом предусмотрены и денежные доплаты для этой категории населения. Средства могут получить люди, которые постоянно проживают в зоне гарантированного добровольного отселения.

Что следует знать чернобыльцам?

Но речь идет именно о неработающих пенсионерах, о чем указано в Законе Украины о "Государственном бюджете на 2026 год".

Выплата устанавливается при условии, что такие люди:

проживали или работали в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года;

в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.

В связи с тем им был предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Если соответствующие данные отсутствуют в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы и в других государственных реестрах, то информация устанавливается органами Пенсионного фонда Украины. Однако только при совокупности следующих обстоятельств:

человеку предоставлен статус лица, пострадавшего вследствие катастрофы на ЧАЭС; в Едином государственном демографическом реестре, ведомственной информационной системе Государственной миграционной службы отсутствуют сведения о декларировании/регистрации места жительства таким лицом в период после 1 января 1993 года за пределами, в частности, зоны гарантированного добровольного отселения.

Изменение зарегистрированного места жительства лица в пределах населенных пунктов, расположенных на территории зоны гарантированного добровольного отселения не считается изменением места жительства относительно права на получение доплаты к пенсии. Об этом отметили в Пенсионном фонде.

В то же время тем украинцам, которые после аварии самостоятельно или в установленном законодательством порядке (то есть по направлениям областных государственных администраций) изменили место жительства за пределы зоны гарантированного добровольного отселения и в дальнейшем вернулись на постоянное место жительства в эту зону, а также людям, которые зарегистрировали свое место жительства или переехали на постоянное место жительства в указанную зону после аварии на Чернобыльской АЭС, доплата за проживание в таких зонах не устанавливается.

Важно! Эту доплату прекращают предоставлять после оставления лицом своего места постоянного проживания на указанных территориях или в случае трудоустройства (занятости).

