Совсем скромные выплаты: какая пенсия у украинцев без стажа

Украинцы, которые всю жизнь проработали официально, не смогут получать полноценную пенсию. Несмотря на это некоторые выплаты они все же получат.

Какая пенсия у людей без стажа

Лица, которые не наработали даже 15 лет официального страхового стажа, все равно будут получать выплаты от государства. В частности они могут рассчитывать на выплату привязанную к прожиточному минимуму – 2 361 гривну.

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Такая пенсия будет доступна не с 60, а с 63 лет.

Однако лица, которые вообще не имеют стажа, не будут получать пенсию вообще. Им назначат помощь от государства в размере прожиточного минимума, но только с 65 лет.

Такие выплаты существенно не будут расти даже после индексации. Однако их ждут следующие надбавки:

от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Сколько стажа нужно, чтобы выйти на пенсию в 2024 году

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет необходимо наработать 31 год страхового стажа. Если стажа недостаточно, тогда в следующий раз такая возможность появится в 63 года, где в этом году нужно 21 год стажа.

Ежегодно требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 и 63 года растут на год. Так будет продолжаться до 2028 года.

Требования к стажу для 65-летних лиц остаются неизменными – 15 лет.