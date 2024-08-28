Как пенсионерам за рубежом не остаться без пенсии в сентябре

Согласно новому закону, пенсионеры проживающие за рубежом, теперь обязаны ежегодно проходить идентификацию. Для чего это нужно, читайте дальше.

Как избежать потери пенсии, если пенсионер за границей

Верховная Рада приняла новый законопроект, который расширяет основания для прекращения выплаты пенсий. Отныне пенсионеры, проживающие за рубежом, обязаны проходить физическую идентификацию. В случае невыполнения этого требования в установленный срок, выплата пенсии может быть прекращена.

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Согласно документу, пенсионные выплаты будут начисляться на текущие счета в банках, расположенных на территории Украины, при условии ежегодной физической идентификации пенсионера до 31 декабря. В случае, если идентификация не будет пройдена в указанный срок, выплату пенсии будет приостановлено.

Что такое физическая идентификация Физическая идентификация – это процедура, которая позволяет точно установить личность человека. Она проводится в отделениях Пенсионного фонда в случаях, когда пенсионер не прошел идентификацию в банке, где получает пенсию.

Процедура может быть осуществлена в органах Пенсионного фонда или через личный электронный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда с помощью электронной подписи. Альтернативно, можно воспользоваться видеоконференцсвязью или подтвердить личное присутствие в консульском учреждении.