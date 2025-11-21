  • мужчины – при достижении 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа;
  • женщины – в 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Заметьте, что участникам боевых действий, которые служили в зоне активных боевых действий, могут засчитать тройной страховой стаж для исчисления пенсии. Военным на передовой на передовой рассчитывают стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три, отмечают в ПФУ.

Важно! Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Какой размер пенсии для УБД?

Размер пенсии для участников боевых действий определяется индивидуально.

Сумма выплат зависит от нескольких факторов, а именно:

  • продолжительность приобретенного страхового стажа УБД;
  • полученный заработок, с которого уплачивались страховые взносы.

В 2025 году минимальный размер пенсии для УБД в Украине не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Стоит знать! Если рассчитанная пенсия для УБД со всеми доплатами оказывается ниже этой суммы, то государство ежемесячно доплачивает военному адресную помощь в сумме, что не хватает до минимума.

Как оформить пенсию для УБД?

Ветераны могут подать заявление о назначении пенсии лично в любом сервисном центре или через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Кроме заявления, необходимо подать следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
  • трудовая книжка;
  • другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж (в частности, военную службу);
  • справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • справка об участии в мероприятиях по обороне страны;
  • фотография (для пенсионного удостоверения).

Какие еще выплаты для военных?

  • Для военнослужащих, которые получили инвалидность, предусмотрена пенсия по инвалидности. Размер выплат определяют как процент от их денежного обеспечения. На сумму влияют группа инвалидности и обстоятельства, при которых она была приобретена, в частности связана ли она с войной.

  • Кроме основной пенсии, ветераны имеют право на дополнительные выплаты. Согласно статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", им предусмотрена ежемесячная надбавка в размере 25% прожиточного минимума, что служит дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто защищал страну.

  • Ежегодно ко Дню Независимости, который отмечают 24 августа, участники боевых действий могут претендовать на единовременную денежную помощь от государства. В этом году размер выплат для УБД составил 1 000 гривен, а для лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной, – 3 100 гривен.