мужчины – при достижении 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа;

женщины – в 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Заметьте, что участникам боевых действий, которые служили в зоне активных боевых действий, могут засчитать тройной страховой стаж для исчисления пенсии. Военным на передовой на передовой рассчитывают стаж в соотношении 1 к 3, то есть месяц за три, отмечают в ПФУ.

Важно! Подробный перечень военных, которые относятся к участникам боевых действий и имеют право на досрочную пенсию указан в статье 6 закона № 3551 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Какой размер пенсии для УБД?

Размер пенсии для участников боевых действий определяется индивидуально.

Сумма выплат зависит от нескольких факторов, а именно:

продолжительность приобретенного страхового стажа УБД;

полученный заработок, с которого уплачивались страховые взносы.

В 2025 году минимальный размер пенсии для УБД в Украине не может быть меньше 210% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Стоит знать! Если рассчитанная пенсия для УБД со всеми доплатами оказывается ниже этой суммы, то государство ежемесячно доплачивает военному адресную помощь в сумме, что не хватает до минимума.

Как оформить пенсию для УБД?

Ветераны могут подать заявление о назначении пенсии лично в любом сервисном центре или через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Кроме заявления, необходимо подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

трудовая книжка;

другие документы, подтверждающие приобретенный страховой стаж (в частности, военную службу);

справка о денежном обеспечении на декабрь 2016 года, если эти сведения отсутствуют в Реестре застрахованных лиц;

удостоверение участника боевых действий;

справка об участии в мероприятиях по обороне страны;

фотография (для пенсионного удостоверения).

Какие еще выплаты для военных?