Українські військові зі статусом учасника бойових дій мають право вийти на пенсію достроково. Проте вони мають виконати кілька вимог, щоб розраховувати на пенсійні виплати.

Які умови для дострокової пенсії?

Дострокова пенсія за віком передбачена для військових, котрі брали участь у бойових діях, в антитерористичній операції, у заходах із оборони та відсічі збройній агресії Росії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Ветерани зі статусом УБД можуть претендувати на неї за таких умов: