- чоловіки – при досягненні 55 років, якщо мають не менше 25 років страхового стажу;
- жінки – у 50 років за наявності щонайменше 20 років стажу.
Зауважте, що учасникам бойових дій, які служили у зоні активних бойових дій, можуть зарахувати потрійний страховий стаж для обчислення пенсії. Військовим на передовій на передовій обраховують стаж у співвідношенні 1 до 3, тобто місяць за три, зазначають у ПФУ.
Важливо! Детальний перелік військових, які належать до учасників бойових дій та мають право на дострокову пенсію зазначений у статті 6 закону № 3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Який розмір пенсії для УБД?
Розмір пенсії для учасників бойових дій визначається індивідуально.
Сума виплат залежить від кількох чинників, а саме:
- тривалість набутого страхового стажу УБД;
- отриманий заробіток, з якого сплачувалися страхові внески.
У 2025 році мінімальний розмір пенсії для УБД в Україні не може бути меншим за 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
Варто знати! Якщо обрахована пенсія для УБД з усіма доплатами виявляється нижчою за цю суму, то держава щомісяця доплачує військовому адресну допомогу у сумі, що не вистачає до мінімуму.
Як оформити пенсію для УБД?
Ветерани можуть подати заяву про призначення пенсії особисто у будь-якому сервісному центрі або через вебпортал Пенсійного фонду України.
Окрім заяви, необхідно подати такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);
- трудова книжка;
- інші документи, що підтверджують набутий про страховий стаж (зокрема, військову службу);
- довідка про грошове забезпечення на грудень 2016 року, якщо ці відомості відсутні у Реєстрі застрахованих осіб;
- посвідчення учасника бойових дій;
- довідка про участь у заходах з оборони країни;
- фотокартка (для пенсійного посвідчення).
Які ще виплати для військових?
Для військовослужбовців, які отримали інвалідність, передбачена пенсія по інвалідності. Розмір виплат визначають як відсоток від їхнього грошового забезпечення. На суму впливають група інвалідності та обставини, за яких вона була набута, зокрема чи пов’язана вона з війною.
Окрім основної пенсії, ветерани мають право на додаткові виплати. Згідно зі статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", їм передбачена щомісячна надбавка у розмірі 25% прожиткового мінімуму, що слугує додатковою фінансовою підтримкою для тих, хто захищав країну.
Щороку до Дня Незалежності, який відзначають 24 серпня, учасники бойових дій можуть претендувати на одноразову грошову допомогу від держави. Цього року розмір виплат для УБД становив 1 000 гривень, а для осіб, що мають особливі заслуги перед Україною, – 3 100 гривень.