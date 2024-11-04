Когда жена может получить пенсию мужа

Если муж был кормильцем жены, после его смерти она имеет право на его выплаты. Однако такие выплаты не всегда являются выгодными.

Кто получит пенсию мужа

Если женщина не может обеспечить себя самостоятельно, она может претендовать на пенсию погибшего мужа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дія.

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На пенсию по потере кормильца имеют право:

другой супруг или родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если инвалидность установлена до 18 лет;

дети, которые учатся, – до завершения обучения, но не дольше чем до 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей, брат, сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и осуществляют уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Какой размер выплат

Размер пенсии высчитывают на основе выплат умершего. Они составляют: