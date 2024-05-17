Как предоставляется пенсия пенсионерам, которые находятся на временно оккупированной территории
Проблема с получением пенсии на временно оккупированной территории актуальна сейчас. Некоторые пенсионеры просто не имеют возможности забрать свои выплаты.
Механизм начисления пенсии на ВОТ
В комментарии 24 Каналу общественная организация "Донбасс SOS" разъяснила, что пенсионеры, которые остались в оккупации после 24 февраля 2022 года могут и в дальнейшем получать свою пенсию. Осложненный это процесс для тех, кто пользовался услугами Укрпочты.
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В случае получения пенсии на карту существенных изменений для пенсионеров, которые остались на временно оккупированных территориях (ВОТ), не произошло. Ведь средства продолжали зачисляться, главное их снимать или переводить на другой счет,
– сообщает одна из юристок "Донбасс SOS".
Как получить пенсию
Чтобы получить свои средства, которые хранятся на указанном счете, лицо должно лично обратиться в банк. Далее заключается специальный договор.
Если пенсионер хочет получать средства на другой счет, ему придется лично обращаться в ПФУ. К заявлению нужно добавить новые реквизиты.
Понимаем, что выехать с оккупированной территории опасно и часто невозможно, поэтому происходят определенные сбои. Команда "Донбасс SOS" отмечает, что с этой проблемой к ним обращается много пенсионеров.