Как предоставляется пенсия пенсионерам, которые находятся на временно оккупированной территории

Проблема с получением пенсии на временно оккупированной территории актуальна сейчас. Некоторые пенсионеры просто не имеют возможности забрать свои выплаты.

Механизм начисления пенсии на ВОТ

В комментарии 24 Каналу общественная организация "Донбасс SOS" разъяснила, что пенсионеры, которые остались в оккупации после 24 февраля 2022 года могут и в дальнейшем получать свою пенсию. Осложненный это процесс для тех, кто пользовался услугами Укрпочты.

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В случае получения пенсии на карту существенных изменений для пенсионеров, которые остались на временно оккупированных территориях (ВОТ), не произошло. Ведь средства продолжали зачисляться, главное их снимать или переводить на другой счет,

– сообщает одна из юристок "Донбасс SOS".

Как получить пенсию

Укрпочта не имеет технических возможностей доставлять пенсию, поэтому ПФУ взял на себя ответственность за предоставление выплат этим пенсионерам. Их деньги перечисляются на специально созданные счета в Ощадбанке.

Чтобы получить свои средства, которые хранятся на указанном счете, лицо должно лично обратиться в банк. Далее заключается специальный договор.

Если пенсионер хочет получать средства на другой счет, ему придется лично обращаться в ПФУ. К заявлению нужно добавить новые реквизиты.

Понимаем, что выехать с оккупированной территории опасно и часто невозможно, поэтому происходят определенные сбои. Команда "Донбасс SOS" отмечает, что с этой проблемой к ним обращается много пенсионеров.