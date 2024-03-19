Пенсия для людей с инвалидностью IIІ группы: от чего зависит размер выплат

Выплаты лицам с инвалидностью варьируются в зависимости от возраста лица и обстоятельств, которые привели к инвалидности. В 2024 году, в связи с поднятием прожиточного минимума, суммы выплат также изменились.

Какой размер пенсии по инвалидности III группы

В Минсоцполитики отмечают, что право на пенсию в связи с инвалидностью имеют лица, утратившие полную или частичную трудоспособность вследствие общего заболевания. В частности, получили увечье, не связанное с работой (инвалидность с детства).

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Поэтому, выплаты лицам III группы инвалидности следует высчитывать на основе следующих показателей:

люди с инвалидностью III группы – 50% от пенсии по возрасту;

люди с болезнями вследствие аварии на ЧАЭС или ликвидаторы – зарплата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы, или пятикратная величина минималки на 1 января соответствующего года;

пострадавшие вследствие войны – 60% от суммы денежного обеспечения.

Какие минимальные выплаты по инвалидности

Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут. Сейчас эти суммы следующие:

для І группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

работающее лицо с инвалидностью II или III группы – 2 093 гривен.

Что еще нужно знать

К пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.

Прежде всего группу инвалидности определяет специальная комиссия. При этом, какая бы группа не была присвоена лицу с инвалидностью, раз в год оно должно проходить повторную комиссию.

Чтобы пенсия в связи с инвалидностью была назначена со дня ее установления, заявление на назначение следует подать в управление Пенсионного фонда не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности.