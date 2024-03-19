У Мінсоцполітики зазначають, що право на пенсію у зв'язку з інвалідністю мають ті особи, що втратили повну або часткову працездатність внаслідок загального захворювання. Зокрема, отримали каліцтво, не пов'язане з роботою (інвалідність з дитинства).

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Відтак, виплати особам III групи інвалідності варто вираховувати на основі таких показників:

люди з інвалідністю III групи – 50% від пенсії за віком;

люди з хворобами внаслідок аварії на ЧАЕС або ліквідатори – зарплата, отримана в зоні відчуження в період з 1986 по 1990 роки, або ж п'ятикратна величина мінімалки на 1 січня відповідного року;

постраждалі внаслідок війни – 60% від суми грошового забезпечення.

Які мінімальні виплати по інвалідності

Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.

Важливо! До пенсії у зв'язку з інвалідністю встановлюються надбавки, підвищення, додаткові пенсії, пенсія за особливі заслуги перед Україною у випадку, якщо особа з інвалідністю має на них право.