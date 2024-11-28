Пенсия по инвалидности: возможно ли получить выплаты без трудового стажа

В Украине пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную утрату трудоспособности. Ее назначают независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до трудоустройства или после прекращения работы.

Когда назначается пенсия по инвалидности

В частности, в зависимости от степени утраты трудоспособности определены три группы инвалидности, передает 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

Читайте также Вырастут ли выплаты лиц с I и II группой инвалидности в декабре

Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы согласно законодательству.

Однако для получения такой пенсии требуется наличие страхового стажа. Об этом говорится в статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По нормам закона, вступившего в силу с 1 октября 2011 года, для получения выплат обязательным условием является наличие страхового стажа. Он должен составлять от одного до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Обратите внимание! В то же время люди, которые признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа.

Какие есть требования к трудовому стажу

По состоянию на сейчас требования по трудовому стажу для получения пенсий выглядят следующим образом:

Для лиц с инвалидностью I и II групп от одного до десяти лет, в зависимости от возраста установления инвалидности.

от одного до десяти лет, в зависимости от возраста установления инвалидности. Для лиц с инвалидностью III группы и получателей пенсии в связи с потерей кормильца: от одного до 14 лет, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности или смерти кормильца.

Важно! Если инвалидность была получена во время прохождения срочной военной службы, то пенсия назначается независимо от страхового стажа.

Пенсия по инвалидности без стажа

Для оформления пенсии по инвалидности без трудового стажа человеку необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о назначении пенсии.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности.

Документы, подтверждающие право на получение пенсии без трудового стажа (например, военный билет, удостоверение участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и т.д.).

Обратите внимание! После рассмотрения документов Пенсионный фонд Украины примет решение о назначении пенсии или в отказе по ней.