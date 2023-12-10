Как оформить пенсию по инвалидности: пошаговая инструкция

Украинец, частично или полностью потерявший здоровье, имеет право на пенсию по инвалидности. Эта выплата назначается, несмотря на то, когда именно лицо получило увечье.

Какие выплаты по инвалидности получают украинцы

Пенсия по инвалидности зависит от степени увечья, то есть назначенной группы. Следует отметить, что для получения этой выплаты необходимо иметь, по крайней мере, минимальный стаж.

Читайте также Будут ли расти цены в Украине — объяснение Минэкономики

Какой стаж необходим для получения выплат по инвалидности, согласно группе:

I группа – от 1 до 10 лет;

II и III группы – от 1 до 14 лет.

Количество требуемого стажа определяется в соответствии с возрастом.

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастной пенсии. Сейчас они коррелируются в таком соотношении:

лица с инвалидностью I группы получают 100% пенсии по возрасту;

II группы – 90%;

III группы – 50%.

Как получить пенсию по инвалидности

В первую очередь необходимо собрать пакет документов. К заявлению на получение выплат нужно приложить:

удостоверение личности;

идентификационный номер;

документы, удостоверяющие страховой стаж, например, трудовая книжка;

цветные фото 4×6;

заключение Медико-социальной экспертной комиссии, где указана группа и причины наступления инвалидности;

справка о зарплате до 1 июля 2000 года.

Указанные документы необходимо представить в ПФУ. Это можно сделать в ближайшем отделении или онлайн в вебпортале. Пенсия по инвалидности назначается со дня инвалидности только при условии, если заявление на ее получение было подано в течение 3 месяцев после приобретения увечья.

Рассмотрение заявления в ПФУ длится 10 дней. Однако в некоторых случаях этот срок может быть продлен, если у комиссии есть вопросы к предоставленным данным, такая задержка не может длиться более 15 дней.