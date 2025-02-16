Можно ли оформить пенсию по инвалидности, если нет стажа

В Украине пенсия по инвалидности предоставляется лицам, ставшим инвалидными вследствие потери трудоспособности, как полной, так и частичной. Выплаты могут быть назначены независимо от того, когда произошла инвалидность - во время работы, до трудоустройства или после ее прекращения.

Когда предоставляется пенсия по инвалидности

Существует три категории инвалидности, определяемых в зависимости от уровня потери трудоспособности, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

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Инвалидность, ее группа, причина и срок, на который она устанавливается, определяются органом медико-социальной экспертизы в соответствии с действующим законодательством.

Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь определенный страховой стаж, что указано в статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно этому законодательству, принятым с 1 октября 2011 года, для назначения пенсии нужно иметь от 1 до 15 лет страхового стажа, в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Важно! Люди, которые стали инвалидами после достижения пенсионного возраста, имеют право на пенсию по инвалидности только при условии наличия 15 лет страхового стажа.