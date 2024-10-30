Пенсии по инвалидности в 2025 году: чего ждать украинцам

После скандала с МСЭК у большинства возник вопрос как это повлияет на пенсионные выплаты. Однако те, кто получил статус инвалидности законно, могут не волноваться.

Выплаты по инвалидности

Сейчас в соцсетях много спекуляций относительно реформы МСЭК и выплат по инвалидности соответственно. Однако они почти не имеют ничего общего с реальностью.

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Сообщаем: все граждане, которым назначены пенсии по инвалидности, будут получать все назначенные выплаты после реформы. Никакие выплаты или гарантии всем гражданам, которые их получают на законных основаниях, не будут уменьшены,

– написали в Минсоцполитики.

Новая реформа призвана:

ускорить назначение помощи;

уменьшить бюрократию;

сделать систему соцподдержки прозрачной и удобной для граждан.

Заметьте! Относительно размера выплат в 2025 году, то он будет зависеть от выплаты по возрасту конкретного лица. Соответственно сумма возрастет, когда и пенсия по возрасту по Украине.