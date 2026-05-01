Какие льготы могут получить люди со II группой инвалидности в мае 2026 года

Граждане с инвалидностью в Украине имеют право на разного рода льготы. В частности, речь идет о помощи в таких сферах, как транспорт и медицина. Какие именно льготы имеют граждане со II группой, читайте дальше.

Перечень льгот для граждан со II группой инвалидности в Украине

Эти льготы закрепляются законом Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Сейчас гражданам со II группой предоставляется такая поддержка:

На работе

Если человек имеет подтвержденную II группу инвалидности, он может не проходить испытательный срок. Также ему разрешено увольняться в любой момент и брать отпуск на больший период.

Относительно графика работы также есть нюансы. Ведь граждане со II группой имеют право работать по:

сокращенному;

гибкому графику.

Важно! Такие граждане имеют право брать отпуск в любое удобное время.

Жилье

Граждане со II группой могут рассчитывать на приоритет в получении жилья. Особенно, если инвалидность связана именно с работой или службой.

Медицина

Таким гражданам продают лекарства при амбулаторном лечении со скидкой 50%. Здесь есть чрезвычайно важный нюанс. Если инвалидность получена из-за участия в военных действиях, лекарства – бесплатные.

Транспорт

Люди со II группой могут рассчитывать на бесплатный проезд в городском транспорте. К тому же они имеют право на внеочередное обслуживание в определенных учреждениях, обслуживающих население.

Как формируется размер пенсии по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности зависит от возрастной, сообщает ПФУ. Сейчас это соотношение такое:

I группа – это 100% пенсии по возрасту;

II группа – 90% пенсии по возрасту;

III группа – 50% пенсии по возрасту.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности. Если заявление на назначение пенсии подано позже – пенсия назначается со дня обращения за ней,

– отмечает ПФУ.

Какие нюансы по выплате пенсий по инвалидности важно знать?