Изменятся ли пенсии для лиц с инвалидностью III группы в июле

Размер пенсии по инвалидности тесно связан с общей возрастной пенсией, но также зависит от назначенной группы инвалидности. Этот принцип касается и лиц с III группой инвалидности.

Как определяется размер пенсии по инвалидности

Для установления группы инвалидности лицо проходит медицинское обследование, где специалисты устанавливают необходимую категорию. Периодически комиссия может быть повторно назначена для проверки состояния лица.

Читайте также Для каких пенсионеров пенсии не будут повышать

Минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью III группы составляет 50% от их возрастной пенсии. Однако, существуют исключения, особенно для определенных категорий граждан:

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие получают пенсию, которая может быть рассчитана как:

пятикратный размер минимальной заработной платы (по состоянию на 1 января текущего года);

стоимость, рассчитана на основе средней зарплаты лица, полученной в зоне отчуждения между 1986 и 1990 годами.

Вырастут ли пенсии в июле

Для лиц, которые получили инвалидность из-за участия в военных действиях, выплаты определяются на основе 60% от официальной зарплаты пострадавшего.

Согласно государственному бюджету Украины на 2024 год, прожиточный минимум, к которому привязаны социальные выплаты, был увеличен с 2 589 гривен до 2 920 гривен. Это обусловило следующее увеличение минимальных выплат:

Для лиц I группы инвалидности: не менее 2 760 гривен;

Для лиц II и III групп, которые не работают: не менее 2 520 гривен;

Для лиц с инвалидностью II или III группы, которые работают: не менее 2 093 гривны.

Как назначается пенсия по инвалидности

К пенсиям по инвалидности может добавляться ряд надбавок, повышений и дополнительных пенсий, включая пенсию за особые заслуги перед Украиной, при условии наличия на это права.

Пенсия по инвалидности назначается со дня официального установления инвалидности, если заявка подана не позднее чем через три месяца после этой даты.

В случаях, когда свидетельство МСЭК об установлении группы инвалидности выдается по истечении трехмесячного срока, пенсионер имеет право на назначение пенсии с даты установления инвалидности, если обращение за пенсией сделано не позднее трех месяцев с момента получения свидетельства.

Документы на назначение пенсии можно подать лично в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Необходимые документы для оформления пенсии по инвалидности включают:

Заявление о назначении пенсии. Паспорт или свидетельство о рождении (для детей). Для ID-паспортов нужна справка о регистрации места жительства. Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН). Трудовая книжка или другие документы, подтверждающие стаж работы, и сведения о заработной плате. Документы, подтверждающие особый статус лица, например, справка из МСЭК или удостоверение лица с инвалидностью из-за участия в военных действиях. Фотография для пенсионного удостоверения.

Для военнослужащих, при оформлении пенсии по инвалидности, необходимо предоставить следующие документы: