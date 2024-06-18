Як визначається розмір пенсії за інвалідністю

Для встановлення групи інвалідності особа проходить медичне обстеження, де спеціалісти встановлюють необхідну категорію. Періодично комісія може бути повторно призначена для перевірки стану особи.

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Мінімальний розмір пенсії для осіб з інвалідністю III групи складає 50% від їх вікової пенсії. Проте, існують винятки, особливо для певних категорій громадян:

Ліквідатори аварії на ЧАЕС та постраждалі отримують пенсію, яка може бути розрахована як:

п'ятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);

вартість, обрахована на основі середньої зарплати особи, отриманої в зоні відчуження між 1986 та 1990 роками.

Важливо! Для осіб, які отримали інвалідність через участь у військових діях, виплати визначаються на основі 60% від офіційної зарплати постраждалого.

Чи зростуть пенсії у липні

Згідно з державним бюджетом України на 2024 рік, прожитковий мінімум, до якого прив’язані соціальні виплати, було збільшено з 2 589 гривень до 2 920 гривень. Це зумовило наступне збільшення мінімальних виплат:

Для осіб I групи інвалідності: не менше 2 760 гривень;

Для осіб II та III груп, які не працюють: не менше 2 520 гривень;

Для осіб з інвалідністю II чи III групи, які працюють: не менше 2 093 гривні.

Зауважте! До пенсій за інвалідністю може додаватися ряд надбавок, підвищень та додаткових пенсій, включно з пенсією за особливі заслуги перед Україною, за умови наявності на це права.

Як призначається пенсія по інвалідності

Пенсія за інвалідністю призначається з дня офіційного встановлення інвалідності, якщо заявка подана не пізніше ніж за три місяці після цієї дати.

Зауважте! У випадках, коли свідоцтво МСЕК про встановлення групи інвалідності видається після закінчення тримісячного терміну, пенсіонер має право на призначення пенсії з дати встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією зроблено не пізніше трьох місяців з моменту отримання свідоцтва.

Документи на призначення пенсії можна подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Необхідні документи для оформлення пенсії за інвалідністю включають:

Заяву про призначення пенсії. Паспорт або свідоцтво про народження (для дітей). Для ID-паспортів потрібна довідка про реєстрацію місця проживання. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Трудова книжка або інші документи, що підтверджують стаж роботи, і відомості про заробітну плату. Документи, що підтверджують особливий статус особи, наприклад, довідка з МСЕК або посвідчення особи з інвалідністю через участь у військових діях. Фотографія для пенсійного посвідчення.

Для військовослужбовців, при оформленні пенсії за інвалідністю, необхідно надати наступні документи: