Какого числа украинцы должны получать пенсию по инвалидности
В Украине люди могут получать пенсию в связи с инвалидностью. Однако иногда могут возникнуть вопросы относительно даты получения выплат.
Какого числа выплачивают пенсию по инвалидности
Так пенсия выплачивается украинцам с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме, передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также От чего зависит пенсия по инвалидности и какой ее минимальный размер
В частности дата выплаты устанавливается согласно графику выплаты пенсии и составляется в соответствии с территориальными участками.
Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,
– объяснила специалист главного управления Екатерина Дибенко.
Какой размер пенсии по инвалидности
В ПФУ отметили, что пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в таких размерах:
- лица с инвалидностью I группы – 100 процентов пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью II группы – 90 процентов пенсии по возрасту;
- лица с инвалидностью III группы – 50 процентов пенсии по возрасту, исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона.