Какого числа украинцы должны получать пенсию по инвалидности

В Украине люди могут получать пенсию в связи с инвалидностью. Однако иногда могут возникнуть вопросы относительно даты получения выплат.

Какого числа выплачивают пенсию по инвалидности

Так пенсия выплачивается украинцам с 4 по 25 число месяца, за который выплачивается пенсия, исключительно в денежной форме, передает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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В частности дата выплаты устанавливается согласно графику выплаты пенсии и составляется в соответствии с территориальными участками.

Конечно, вы можете подать заявление на изменение способа выплаты пенсии, но именно дата выплаты пенсии не может быть изменена по просьбе пенсионера,

– объяснила специалист главного управления Екатерина Дибенко.

Какой размер пенсии по инвалидности

В ПФУ отметили, что пенсия по инвалидности в зависимости от группы инвалидности назначается в таких размерах: