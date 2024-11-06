Некоторые украинцы могут потерять пенсию по инвалидности: при каких обстоятельствах это будет

Часть украинцев, которые получают пенсию по инвалидности, может потерять эту выплату. Это может произойти из-за прохождения медицинских обследований для подтверждения установленной группы инвалидности.

При каких обстоятельствах отменяют инвалидность

В некоторых случаях после обследования предварительно установленный статус инвалидности может быть отменен или пересмотрен, передает 24 Канал.

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Если окажется, что при предоставлении статуса инвалидности произошла ошибка, то можно потерять часть выплат. Об этом ранее рассказывал адвокат Игорь Ясько.

Игорь Ясько Управляющий партнер ЮК Winner Группа инвалидности может быть назначена пожизненно в случаях заболеваний, которые являются стабильными или неизлечимыми и не подлежат дальнейшему лечению или реабилитации. Пожизненная инвалидность предоставляется, когда состояние здоровья человека не меняется и требует постоянного медицинского и социального обеспечения.

В группу риска, по словам адвоката, попадают следующие категории лиц:

люди с I группой инвалидности;

военные;

лица с инвалидностью с детства;

лица, которые получили инвалидность из-за войны.

Какие еще причины потери инвалидности

Особое внимание во время проверок будут обращать на лиц, которые получили инвалидность после начала полномасштабного вторжения. Это связано с высоким риском подделки диагнозов, например, с целью избежать военной службы.

Кроме того, инвалидность может быть отменена по другим причинам, таких как:

уменьшение степени заболевания;

отсутствие оснований для установления инвалидности из-за определенного заболевания.

Заметьте! Однозначно сказать, кто потеряет статус лица с инвалидностью, пока невозможно.