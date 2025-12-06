Пенсия по инвалидности: возможно ли ее оформить без стажа

В Украине существует такое понятие как пенсия по инвалидности. Ее назначают лицам, которые по состоянию здоровья частично или полностью утратили трудоспособность.

Как назначают пенсию по инвалидности в Украине?

Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Самые богатые пенсионеры Украины: кто получит более 150 тысяч гривен ежемесячно

Стаж должен быть от 1 до 15 лет. Но необходимая его продолжительность зависит от возраста, в котором инвалидность установлена.

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту:

100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы; 90 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы; 50 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы.

Обратите внимание! Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

Можно ли получить пенсию по инвалидности без стажа?

Однако пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от имеющегося страхового стажа в случае наступления инвалидности. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Это происходит при следующих обстоятельствах:

в период прохождения службы; или не позднее трех месяцев после увольнения со службы; или позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, которые возникли в период прохождения военной службы.

Размер выплат определяется не от пенсии по возрасту, а от денежного обеспечения:

I группа – 70% (100% при инвалидности из-за боевых действий); II группа – 60% (80% при инвалидности из-за боевых действий); III группа – 40% (60% при инвалидности из-за боевых действий).

Обратите внимание! Большинство условий назначения пенсии следует уточнять в ПФУ.

Лучше получать выплату по возрасту или инвалидности?