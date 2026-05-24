Пенсии по инвалидности в июне: стоит ли ждать повышения
В июне часть украинцев будет получать пенсионные выплаты уже с учетом недавнего повышения. Изменения коснулись отдельных категорий пенсионеров.
Вырастут ли выплаты по инвалидности в июне?
В июне пенсии по инвалидности для части украинцев останутся на уровне, установленном после весеннего перерасчета. Несмотря на ожидания новых изменений, дополнительного повышения в ближайшее время не предусмотрено, поэтому соответствующие выплаты продолжат начислять по уже обновленным суммам.
Интересно Это может спасти вашу пенсию: как подтвердить стаж работы за рубежом
Речь идет прежде всего о бывших военнослужащих, участников боевых действий и граждан, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы. Перерасчет для этих категорий провели еще весной 2026 года на основании правительственного постановления №236, которое изменило минимальные гарантии пенсионного обеспечения.
Какие суммы будут получать военные с инвалидностью?
Размер выплат для бывших военных зависит от группы инвалидности, статуса службы и категории пенсионного обеспечения. Для военнослужащих срочной службы минимальные суммы в июне составят:
- I группа инвалидности – 8 116 гривен;
- II группа – 7 446 гривен;
- III группа – 7 100 гривен.
Для других категорий военных пенсионеров с инвалидностью установлены несколько иные гарантии:
- I группа – 7 438 гривен;
- II группа – 7 100 гривен;
- III группа – 6 761 гривна.
Такие суммы будут действовать как минимум до конца года, поскольку новых решений по индексации или пересмотра этих выплат правительство пока не принимало.
Какие выплаты получат пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС?
Отдельные социальные гарантии продолжают действовать для украинцев, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. Для этой категории размеры пенсий останутся такими:
- I группа инвалидности – 11 048 гривен;
- II группа – 8 838 гривен;
- III группа – 6 813 гривен;
- дети с инвалидностью – 6 813 гривен.
Именно чернобыльские пенсии остаются одними из самых чувствительных для государственного бюджета социальных направлений, поскольку законодательство предусматривает для этой категории отдельные механизмы защиты и гарантий.
Сколько будут платить участникам боевых действий?
Для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность из-за войны, минимальные выплаты в июне также не изменятся. Они будут составлять:
- для I группы инвалидности – 18 885 гривен;
- для II группы – 15 494 гривны;
- для III группы – 10 625 гривен.
Обратите внимание! Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства без установленной инвалидности будут получать минимум 6 197 гривен.
На фоне полномасштабной войны именно категория военных пенсий и выплат для ветеранов остается одной из самых затратных статей социальной поддержки. По данным правительства, количество получателей таких выплат продолжает расти.
Как подать документы на пенсию по инвалидности?
Оформить пенсию по инвалидности украинцы могут как лично, так и онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для дистанционного представления необходимо авторизоваться с помощью электронной подписи, заполнить заявление и загрузить копии документов.
В ПФУ обращают внимание, что электронные копии должны соответствовать техническим требованиям: разрешены форматы PDF, JPG или PNG, а размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
Перечень необходимых документов определен постановлением Пенсионного фонда №22–1. В частности, понадобятся документы о стаже, медицинские заключения и подтверждение статуса лица с инвалидностью.