Пенсии по инвалидности в июне: стоит ли ждать повышения

В июне часть украинцев будет получать пенсионные выплаты уже с учетом недавнего повышения. Изменения коснулись отдельных категорий пенсионеров.

Вырастут ли выплаты по инвалидности в июне?

В июне пенсии по инвалидности для части украинцев останутся на уровне, установленном после весеннего перерасчета. Несмотря на ожидания новых изменений, дополнительного повышения в ближайшее время не предусмотрено, поэтому соответствующие выплаты продолжат начислять по уже обновленным суммам.

Интересно Это может спасти вашу пенсию: как подтвердить стаж работы за рубежом

Речь идет прежде всего о бывших военнослужащих, участников боевых действий и граждан, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы. Перерасчет для этих категорий провели еще весной 2026 года на основании правительственного постановления №236, которое изменило минимальные гарантии пенсионного обеспечения.

Какие суммы будут получать военные с инвалидностью?

Размер выплат для бывших военных зависит от группы инвалидности, статуса службы и категории пенсионного обеспечения. Для военнослужащих срочной службы минимальные суммы в июне составят:

I группа инвалидности – 8 116 гривен;

II группа – 7 446 гривен;

III группа – 7 100 гривен.

Для других категорий военных пенсионеров с инвалидностью установлены несколько иные гарантии:

I группа – 7 438 гривен;

II группа – 7 100 гривен;

III группа – 6 761 гривна.

Такие суммы будут действовать как минимум до конца года, поскольку новых решений по индексации или пересмотра этих выплат правительство пока не принимало.

Какие выплаты получат пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС?

Отдельные социальные гарантии продолжают действовать для украинцев, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. Для этой категории размеры пенсий останутся такими:

I группа инвалидности – 11 048 гривен;

II группа – 8 838 гривен;

III группа – 6 813 гривен;

дети с инвалидностью – 6 813 гривен.

Именно чернобыльские пенсии остаются одними из самых чувствительных для государственного бюджета социальных направлений, поскольку законодательство предусматривает для этой категории отдельные механизмы защиты и гарантий.

Сколько будут платить участникам боевых действий?

Для участников боевых действий и лиц, получивших инвалидность из-за войны, минимальные выплаты в июне также не изменятся. Они будут составлять:

для I группы инвалидности – 18 885 гривен;

для II группы – 15 494 гривны;

для III группы – 10 625 гривен.

Обратите внимание! Участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства без установленной инвалидности будут получать минимум 6 197 гривен.

На фоне полномасштабной войны именно категория военных пенсий и выплат для ветеранов остается одной из самых затратных статей социальной поддержки. По данным правительства, количество получателей таких выплат продолжает расти.

Как подать документы на пенсию по инвалидности?