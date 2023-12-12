На какие выплаты можно рассчитывать, если отказали в пенсии по инвалидности

Пенсию по инвалидности назначают для лиц, которые приобрели увечье при определенных обстоятельствах. Однако, чтобы его получить необходимо соответствовать некоторым критериям.

Какие выплаты получают лица, которым не платят пенсию по инвалидности

Лица, имеющие инвалидность, но не наработавшие ни одного года стажа, получают специальную денежную помощь. Все остальные получают пенсию по инвалидности.

Читайте также Как оформить пенсию по инвалидности: пошаговая инструкция

Однако эту выплату назначают только после рассмотрения дела в Пенсионном фонде.

Кому назначают пенсию по инвалидности

Такую соцпомощь выплачивают лицам с I группой инвалидности и малообеспеченным украинцам.

Размер пенсии по инвалидности зависит от степени увечья, то есть группы. Ее определяет специальная комиссия, которая при повторном осмотре может изменить решение.

Выплаты рассчитываются в определенном проценте от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Также в расчет выплат берется страховой стаж и возраст лица. Требования для стажа следующие:

I группа – 1 год стажа до 26 лет;

ІІ и ІІІ группа – 1 год стажа до 24 лет.

В стаж могут отнести обучение, повышение квалификации или переквалификацию, если они происходили до начала 2004 года.