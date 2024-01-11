Пенсия для людей с инвалидностью I группы: какие выплаты в 2024 году
Источник:ПФУ
Полная или частичная утрата здоровья дает человеку право на получение статуса нетрудоспособного и оформление пенсии по инвалидности. О том, какие выплаты предусмотрены для I группы – читайте дальше.
Какие выплаты получают люди с инвалидностью I группы
Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства определяется процентами от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
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Поскольку первая группа инвалидности – полностью нетрудоспособные лица, нуждающиеся в постоянной опеке, то сумма выплат составляет 100%. По состоянию на 1 января 2024 года – это 2361 гривна.Заметьте! Первая группа инвалидности имеет две подгруппы – А и Б. Они отличаются степенью тяжести нарушений функций организма. Принадлежность к первой или второй подгруппе влияет на размер выплат.
В то же время есть надбавки за уход за лицом с инвалидностью первой группы :
- подгруппы А - 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 1 января 2024 года - 4 722 гривны);
- подгруппы Б – 100% (2 361 гривна).
Когда назначается пенсия по инвалидности
Пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность в результате болезни, а также увечья, не связанного с работой и инвалидности с детства.
Как известно, размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:
- лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,
- лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.
При этом согласно законодательству Украины, если гражданин получает пенсию по инвалидности – то в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.Заметьте! Если человеку установили инвалидность после достижения пенсионного возраста, то есть после 60 лет, то он может выбрать, какие выплаты будет получать: по возрасту или инвалидности.