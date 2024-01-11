Пенсия для людей с инвалидностью I группы: какие выплаты в 2024 году

Полная или частичная утрата здоровья дает человеку право на получение статуса нетрудоспособного и оформление пенсии по инвалидности. О том, какие выплаты предусмотрены для I группы – читайте дальше.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью I группы

Размер выплат для лиц с инвалидностью с детства определяется процентами от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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Поскольку первая группа инвалидности – полностью нетрудоспособные лица, нуждающиеся в постоянной опеке, то сумма выплат составляет 100%. По состоянию на 1 января 2024 года – это 2361 гривна.

Первая группа инвалидности имеет две подгруппы – А и Б. Они отличаются степенью тяжести нарушений функций организма. Принадлежность к первой или второй подгруппе влияет на размер выплат.

В то же время есть надбавки за уход за лицом с инвалидностью первой группы :

подгруппы А - 200% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (на 1 января 2024 года - 4 722 гривны);

подгруппы Б – 100% (2 361 гривна).

Когда назначается пенсия по инвалидности

Пенсия по инвалидности назначается, если человек потерял полную или частичную трудоспособность в результате болезни, а также увечья, не связанного с работой и инвалидности с детства.

Причину возникновения проблем со здоровьем, группу, время наступления инвалидности и сроки, на которые она устанавливается, определяют органы медико-социальной экспертизы (МСЭК) или специальные комиссии.

Как известно, размер пенсии по инвалидности назначается в следующих размерах:

лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту,

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 50% пенсии по возрасту.

Тем не менее,, предусмотренного статьей 32 Закона Украины

При этом согласно законодательству Украины, если гражданин получает пенсию по инвалидности – то в стаж дополнительно засчитывается период со дня установления инвалидности до дня достижения пенсионного возраста.