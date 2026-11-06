Текущие размеры пенсий по инвалидности: сколько начислят лицам II группы

Осенний сезон заставляет украинцев более внимательно следить за семейным бюджетом и проверять социальные гарантии со стороны государства. Для отдельных категорий граждан правила начисления финансовой поддержки имеют свои скрытые нюансы.

Сколько будут выплачивать людям с инвалидностью

Окончательный размер ежемесячного пособия для лиц с II группой инвалидности составляет 90% от обычной пенсии по возрасту. Однако эта цифра не одинакова для всех, ведь при расчетах учитывается официальная зарплата и накопленный страховой стаж, о чем официально сообщает Пенсионный фонд Украины.

Если вы не успели накопить необходимый стаж официальной работы, государство назначает базовую социальную помощь. В 2026 году эта гарантированная выплата не может быть ниже 80% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет ориентировочно 2 076 гривен.

В то же время для граждан, которым инвалидность установлена с детства, эта сумма является фиксированной и вообще не зависит от трудовой биографии.

Кому государство выплачивает более 16 тысяч гривен

Сама по себе группа инвалидности не означает одинаковый подход ко всем, ведь для льготных категорий действуют повышенные гарантии. В частности, для непосредственных участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с II группой инвалидности минимальная выплата достигает 16 522,84 гривны.

Для других пострадавших от Чернобыльской катастрофы с этой же группой нижний предел зафиксирован на уровне 8 838,60 гривны.

Отдельные правила защищают и бывших военных. Участники боевых действий, получившие вторую группу инвалидности, имеют право на 80% от своего денежного обеспечения, но закон строго запрещает выплачивать им менее 13 822 гривен.

Кто получит приятный бонус к выплатам

Хотя массового повышения пенсий до конца года не предусмотрено, часть пенсионеров все же ощутит увеличение доходов благодаря возрастной надбавке. Граждане, достигшие 70-летнего рубежа, автоматически получают доплату в размере от 300 до 570 гривен.

Точная сумма этого бонуса растет пропорционально возрасту пенсионера.

Напомним, что последняя масштавная индексация социальных выплат, которая существенно повлияла на доходы украинцев, состоялась еще 1 марта 2026 года. Тогда пенсии в Украине выросли в среднем на 12,1%. Следующий плановый перерасчет, который должен компенсировать инфляционные потери, правительство планирует провести только весной 2027 года.